Natale da record, il Segretario Pedini Amati: “I numeri non mentono mai”

Sentiamo Federico Pedini Amati

È stata un edizione in crescita quella del Natale delle Meraviglie e lo confermano i dati, presentati dalla Segreteria di Stato per il Turismo. “Con due giorni di evento in meno rispetto al 2023 – riporta il Segretario Federico Pedini Amati – l'afflusso turistico complessivo è cresciuto del 5,85% con quasi 160.000 visitatori”. Aumentati tutti di dati degli accessi in centro storico.

“Tutto si può dire – aggiunge Pedini – tranne che i turisti non siano venuti a San Marino. I numeri sono tutti in aumento, le percentuali di presenza sulla funivia, i parcheggi. Gli alberghi sono aumentati dell'11% di pernottamenti nell'anno, ma anche nel periodo del Natale delle Meraviglie. Adesso daremo tutti i numeri ufficiali che ci vengono dati dalla web alloggiati. Non c'è trucco, non c'è inganno, pur avendo chiuso un hotel ad Acquaviva sono stati aperti nuovi B&B. Smettiamola di dire che non sta arrivando gente, perché abbiamo di nuovo superato i 2 milioni di visitatori, di nuovo numeri in aumento che danno gli addetti ai lavori. I dati monofase, SMAC e quant'altro, li daremo chiaramente più avanti, come anche i dati della tassa di soggiorno che avremo alla fine del mese".

Un aspetto su cui ancora c'è da lavorare, aggiunge Pedini, è quello della permanenza media per notti (1,77), stabile rispetto allo scorso anno. Riflessione anche sul dehor in Piazza della Libertà che ha creato dibattito in questi mesi.

"Mancano delle strutture alberghiere di alto livello - evidenzia Pedini - turisti alto spendenti e quindi anche attività commerciali di alto livello. C'è stato un investimento della Rolex, dell'Oyster, di un certo tipo e poi di lì sono partite mille polemiche su una concessione, che lo voglio dire a chi ci ascolta, che aveva assolutamente tutti i permessi concessi dal Congresso di Stato, al pari di altre 22 attività che avevano gli stessi permessi".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo)