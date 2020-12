VICINANZA Natale: dagli alunni delle scuole sammarinesi messaggi di speranza agli anziani in ospedale e al Casale la Fiorina L'iniziativa è del gruppo "Un sorriso per Norcia e non solo" che ha consegnato panettoni agli anziani ospiti

“Cari nonni, possa la dolcezza e la speranza del Natale riempire il vostro cuore d'amore, pace, gioia e felicità”: è uno dei messaggi inviati dagli alunni delle scuole sammarinesi a tutti i 'nonni' che queste feste le stanno passando senza i propri cari. L'iniziativa è del gruppo “Un sorriso per Norcia e non solo”: associazione che ha avuto l'idea di consegnare messaggi di auguri e panettoni, all'Ospedale e al Casale la Fiorina. 300 i dolci donati dal panificio Zanotti di Faetano. L'obiettivo, spiega la presidente dell'associazione Sara Podeschi, era “poter dare un piccolo sorriso ai nonni che non possono vedere e sentire i familiari, se non con video chiamate o al telefono. Una semplice frase può trasmettere un po' di serenità”.

