Natale delle Meraviglie 2020: tradizione ed emozioni per la "festa dei sammarinesi"

Sentiamo Federico Pedini Amati e Alberto Di Rosa

L'emergenza sanitaria non ferma il Natale della Repubblica di San Marino in programma dal 5 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Ci saranno luminarie, allestimenti ed installazioni sceniche, tutto però all'insegna della sicurezza. Confermati i mercatini della tradizione con 36 baite adibite in differenti location. Ad oggi 17 gli espositori sammarinesi già confermati.





La manifestazione, organizzata da Nextime Eventi, Segreteria di Stato al Turismo e Ufficio del turismo, vede la collaborazione di partner, fornitori e aziende del Titano. L'obiettivo degli ornaizzatori è quello di concedere ai visitatori la possibilità di immergersi completamente nella tradizione natalizia. L'emergenza sanitaria ha modificato i piani iniziali ma in caso la situazione sanitaria lo permettesse, spiega il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, "siamo pronti anche a creare nuove attività in tempi record".

Tra le attrazioni ci sarà il Giardino dello Schiaccianoci in Piazza della Libertà, il presepe artigianale di Piazzale Domus Plebis e il ParlaBabboNatale nella Galleria della Cassa di Risparmio dove i più piccoli potranno imbucare le loro letterine e mettersi direttamente in contatto con Babbo Natale in collegamento streaming dalla sua casa in Lapponia. Tutto quanto rispetterà il piano Covid-security, una guida sulle norme da seguire per eventi e manifestazioni in tempo di pandemia.





Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Alberto Di Rosa (Nextime Eventi)