30 NOVEMBRE - 6 GENNAIO Natale delle Meraviglie 2024: San Marino diventa "un luogo d'altri tempi" Stile ottocentesco nel concept della 22esima edizione, targata Nextime. La Segreteria di Stato al Turismo si attende grandi numeri, Pedini Amati: "Siamo una destinazione"

San Marino si prepara alla 22° edizione del Natale delle Meraviglie puntando sulla magia delle luminarie, quest'anno potenziate, le grandi attrazioni, gli spettacoli suggestivi che dal 30 novembre al 6 gennaio animeranno il centro storico di Città. Targato Nextime per la sesta volta, il Natale sammarinese diventa “Un luogo d'altri tempi”, dove la tradizione sposa lo stile ottocentesco, denso e nostalgico, in un format creato ad hoc per regalare colori e atmosfere da favola, dando al contempo lustro al territorio e alle sue eccellenze. Messa in campo una mirata campagna di comunicazione - spiega la Direttrice dell'Ufficio del Turismo, Annachiara Sica - che coprirà l'intera durata, coinvolgendo anche tanti influencer di prossimità invitati all'apertura. Al solito, si attendono grandi numeri. “Siamo una destinazione” - si è detto, che rientra tra l'altro nella schiera dei Borghi più Belli d'Italia – come ha ricordato Osvaldo Bevilacqua.

Le novità 2024 strizzano tutte l'occhio al concept prescelto, con il “cavallino” come simbolo: e dunque, la Giostra autentica dell'800 in Campo Bruno Reffi e la Carrozza delle Meraviglie, completamente illuminata, lunga 13 metri, accanto al grande Albero di Natale e le videoproiezioni sugli edifici di Piazza della Libertà, denominata per l'occasione Piazza dei Ricordi. Novità delle novità, il Villaggio degli Alpaca, che permetterà ai bambini di familiarizzare con tre esemplari – Fonzie, Lady e Senape – pronti a farsi conoscere e accarezzare.

Immaginario del Natale che verrà esaltato dagli spettacoli, presentati dal Direttore artistico Simone Ranieri: si parte nel pomeriggio di sabato 30 novembre prima con la parata itinerante poi, alle 16.30, con il dance show inaugurale di fronte a Palazzo Pubblico. Confermato anche l'Ice Park in Cava dei Balestrieri, il Capodanno, ma in Piazza Sant'Agata con Lori G dj e Marco Corona, e altra novità in calendario, questa volta musicale, “Great & Good Friends”, concerto gospel in due date, il 4 e 5 gennaio. Non mancano naturalmente i mercatini con 28 espositori selezionati. Classico esempio di sinergia pubblico-privato che funziona sempre.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Alberto Di Rosa, CEO & Founder Nextime Eventi.

