Natale delle Meraviglie: 25 dicembre di sole, attrazioni e giochi

Cava dei Balestrieri

Siamo nel vivo del Natale delle Meraviglie: anche oggi in centro le atmosfere della manifestazione che proseguirà fino al 6 gennaio. Dopo i lunghi pranzi natalizi in famiglia, si sa, è complicato alzarsi per fare una passeggiata. Ma per richiamare visitatori e turisti, anche per il 25 dicembre il Natale delle Meraviglie ha proposto attrazioni, giochi per i più piccoli, spettacoli e i mercatini con i prodotti del territorio. La bella giornata di sole con temperature miti ha reso l'atmosfera particolare, tra selfie, momenti per ammirare il tramonto e un salto nell'ufficio di Babbo Natale.

Nello “Chalet dei Sogni”, genitori e figli hanno potuto divertirsi con i laboratori, farsi una foto e visitare proprio l'ufficio di Babbo Natale a poche ore dalla consegna dei regali che, da mesi, era attesa dai bambini. Alla cava dei Balestrieri la grande pista di pattinaggio di ghiaccio. Proprio vicino a una delle vie dei mercatini, tra prelibatezze del territorio, da gustare sul momento o da portare con sé, e prodotti artigianali, anche nel segno del made in San Marino.

In Piazza della Libertà uno dei punti principali della manifestazione: “Il Regno dei Sogni”. Un grande iceberg e i sogni proiettati su di esso. In quest'edizione dell'evento spazio viene dedicato al tema del rispetto dell'ambiente. L'installazione sul Pianello è infatti alimentata da un impianto fotovoltaico a distanza. 7000 i watt di energia pulita prodotti. Dopo il tramonto, lo spettacolo delle luminarie per le vie dell'antico centro storico: 18 chilometri di luci che riscaldano l'atmosfera del 25 dicembre. In attesa del Capodanno, le attrazioni continuano per un evento che terminerà il 6 gennaio.