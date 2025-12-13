FESTIVITÀ Natale delle Meraviglie: da Toscana, Veneto, Abruzzo e Sicilia, le voci dei visitatori Menzione speciale per i mercatini solidali di Centro Anch'io, Laboratorio Liluna e SUMS femminile

San Marino piace e a Natale ancor di più. Le vie del centro si animano di visitatori che apprezzano la bellezza del luogo e le meraviglie di luci, mercatini, eventi ed attrazioni dedicate alle famiglie, “Una storia senza tempo”.

Molti visitatori da Toscana, Veneto, Abruzzo e anche dalla Sicilia.



Natale è sinonimo di mercatini ma soprattutto di solidarietà. La Fondazione Centro Anch’io e il Laboratorio artistico Liluna propongono, nella Galleria della Segreteria al Turismo, domani e anche il prossimo week-end, manufatti originali, idee regalo e decorazioni, il cui ricavato è destinato a progetti sociali.

A ciò si aggiunge, in galleria Carisp, l'allestimento degli alberi di Natale realizzati in pizzo dalla SUMS femminile. Iniziative benefiche fortemente volute dal Segretario Federico Pedini Amati: “Porte aperte a quelle realtà del territorio che operano a sostegno degli altri, - dice - contribuendo a diffondere i valori di condivisione e supporto reciproco che il Natale ispira nel cuore di tutti noi”.

E poi, alle prime luci della sera, nel piazzale del Crocefisso, la prima edizione del concerto 'Christmas Music', promosso dalla Giunta di Castello di Città, in collaborazione con la Banda Militare, diretta dal Tenente Maestro Stefano Gatta: nuovo evento di richiamo, per ascoltare brani natalizi e condividere un momento di comunità. Il Capitano di Castello di San Marino Città, Alberto Simoncini: "Questo è un momento nuovo di aggregazione, l'idea è proprio quella di ripeterlo ogni anno in uno spazio diverso all'interno del Castello proprio per dare un momento di unione e di incontro a Città di San Marino".

Nel video le voci dei visitatori.

