Natale delle Meraviglie: dati positivi sull'affluenza di Santo Stefano, parcheggi pieni e navette

Dati positivi sull'affluenza per il Natale delle Meraviglie. In questo 26 dicembre, infatti, molti hanno scelto di passare la giornata sul Titano. I parcheggi, nel corso della giornata, si sono riempiti tanto che è stato necessario deviare il traffico e attivare le navette da Murata. Siamo nelle fasi centrali della manifestazione di punta dell'inverno sammarinese. Diverse sono le proposte in centro storico, dall'intrattenimento allo shopping: in piazza della Libertà "Il Regno dei Sogni" alimentato ad energia pulita e, sempre in Città, la pista di pattinaggio e lo "Chalet dei Sogni" con Babbo Natale. Queste sono alcune delle attrazioni, insieme ai mercatini con prodotti tipici e artigianato.