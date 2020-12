Natale delle Meraviglie: discreta l'affluenza di visitatori nella prima domenica

Alcune immagini del Natale delle Meraviglie

Ieri l'inaugurazione ufficiale, oggi prima la domenica per questa edizione del Natale delle Meraviglie. Discreta l'affluenza, nonostante il meteo non favorevole e le generali restrizioni dovute alla pandemia. Tutti aperti i mercatini; e poi il fascino delle luminarie, le installazioni. Massima attenzione alle misure anticontagio in Centro storico; i visitatori – dal canto loro - hanno correttamente utilizzato i dispositivi di protezione personale. Per l'accesso alle attrazioni alla Galleria Cassa di Risparmio verificata obbligatoria della temperatura. Una domenica in serenità e sicurezza, insomma, che ha coinvolto non poche persone. Alcuni parcheggi nelle zone alte di Città, nel pomeriggio, erano esauriti, ed il traffico è stato deviato al numero 3.