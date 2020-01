Natale delle Meraviglie: gran finale dedicato alla Befana

Immagini dall'ultima giornata

Tempo di bilanci per il Natale delle Meraviglie, che ha avuto una affluenza molto soddisfacente fino al suo ultimo giorno. La giornata finale è stata dedicata alla Befana. Per l'Epifania i più giovani sono stati coinvolti in un gioco che ha animato il centro storico. "Urban Game Caccia al Tesoro", uno spettacolo interattivo che ha proposto loro di aiutare la Befana a ritrovare gli oggetti magici smarriti durante la ricerca dei Re Magi. Tantissimi i banbini che si sono presentati in piazzetta Garibaldi per un evento che ha affiancato, anche nell'ultima giornata, il Mercatino, il Regno dei Sogni e la Pista da Ghiaccio.