Natale delle Meraviglie, il sold out di Santo Stefano

Il Natale delle Meraviglie fa il tutto esaurito in Città, con Polizia Civile impegnata a deviare il traffico fin dalla tarda mattinata. E' sicuramente Piazza della Libertà, con la scenografica installazione luminosa visitabile: il Polar Express! dove al fischio del Capotreno si può salire e partire per “Un viaggio incredibile”, il cuore pulsante del Natale delle Meraviglie. Ma i bimbi hanno dimostrato di apprezzare l'esperienza della “Fabbrica dei Giocattoli” per scoprire insieme a Babbo Natale e ai suoi aiutanti come si costruisce il gioco perfetto, quello da chiedere nella letterina del prossimo anno ormai: laboratori creativi, macchinari magici, progetti segreti, trucca-bimbi.

E per i tanti che sono saliti in Città per godersi lo spettacolo della nebbia dall'alto, difficile è stato poi rinunciare ad un giro sulla pista del ghiaccio, nel “Polar Park” di Cava dei Balestrieri. Tutto intorno i tradizionali mercatini natalizi affollati anche in questo 26 dicembre da visitatori in cerca di articoli da regalo, artigianato, prodotti tipici, food e dolciumi per la Befana che è pronta ad arrivare e portarsi via tutto.

Nel pomeriggio il concerto di Santo Stefano, che rappresenta la tradizione più antica della musica classica a San Marino e che per la prima volta ha dato appuntamento agli appassionati al Santuario Cuore Immacolato di Maria a Valdragone. Il soprano Elisa Prosperi e il violinista Angelo Cicillini, insieme all’orchestra Camerata del Titano diretta dal M° Augusto Ciavatta hanno dato vita ad un programma classico e popolare, colto e sacro come imponeva il luogo, che si è concluso con l'Ave Maria di Piazzolla.