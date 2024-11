Natale delle Meraviglie: in Centro Storico l'accensione delle luminarie

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo)

Si accende il Natale delle Meraviglie a San Marino. Luminarie potenziate, grandi attrazioni, spettacoli suggestivi fino al 6 gennaio. "Sarà un Natale, come ho già detto, particolarmente bello - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - abbiamo cercato di organizzare al meglio anche questo Natale con l'aiuto di NexTime".

Tante le sorprese in programma, aggiunge Pedini: "Abbiamo gli alpaca, la carrozza che si potrà vedere in Piazza della Libertà e tante altre sorprese. Noi vogliamo stupire i più piccoli, far vivere un Natale per le famiglie a San Marino al meglio. Ci aspettiamo tantissimi turisti perché il Natale delle Meraviglie della Repubblica di San Marino sta diventando una meta anche vista dall'esterno".

