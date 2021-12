Natale delle Meraviglie in sicurezza, Pedini Amati: "Il momento richiede responsabilità"

Grande affluenza di visitatori in Centro Storico alla Vigilia di Natale, complice anche il freddo e il vento, ma è alta l'attenzione alle nuove misure igienico-sanitarie per prevenire i contagi. "Con l'aumento dei casi - dichiara il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati - abbiamo aumentato le prescrizioni sanitarie come richiesto dall'Istituto Sicurezza Sociale. Cerchiamo di vivere al meglio queste festività natalizie. I mercatini sono all'esterno e si possono vivere per passare le feste con un pensiero positivo, anche se il momento richiede fermezza e responsabilità da parte di tutti."

Nel servizio le voci dai gestori dei mercatini e l'intervista al Segretario Federico Pedini Amati