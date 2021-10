SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO Natale delle Meraviglie: nessuna adesione al bando pubblico Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati: "Amareggiato da questa notizia, rischiamo seriamente di non allestire nemmeno le luminarie"

Nessun'azienda ha risposto al bando pubblico, emesso dalla Segreteria di Stato al Turismo, per la realizzazione e organizzazione del 19° Natale delle Meraviglie: "Sono abbastanza amareggiato che nessuna azienda sammarinese o gruppo di aziende abbia partecipato al bando - evidenzia il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati - anche perché già lo scorso anno avevamo ampliamente detto che quest'anno ci sarebbe stato un bando. La cifra stanziata era considerevole, circa 340.000 euro, ma nessuna azienda si è presentata".

Ora gli scenari rimasti sono molto pochi, spiega Pedini Amati: "O andiamo a trattativa diretta o c'è la possibilità non fare il Natale delle Meraviglie". "Rischiamo fortemente - aggiunge Pedini Amati - anche di non allestire per niente le luminarie perché i tempi erano già stretti prima e lo sono ancora di più adesso". Lunedì il tema verrà affrontato in Congresso di Stato: "Dobbiamo prendere una decisione immediatamente - aggiunge - se vogliamo far si che anche quest'anno si compia il Natale delle Meraviglie".

Nel servizio l'intervista Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

