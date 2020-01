EVENTI SAN MARINO Natale delle Meraviglie: penultima giornata con attenzione al pensiero "green" Stasera i JBees al Teatro Nuovo

Tante persone oggi in centro storico per gli ultimi appuntamenti del Natale delle Meraviglie, evento ormai prossimo ad un bilancio. Oggi, nello Chalet dei Sogni, un villaggio celtico abitato da una tribù di Druidi ha accompagnato per tutto il giorno i visitatori in laboratori ed animazioni a tema, con una attenzione in modo particolare al pensiero “green”.

Domani gran finale per l'Epifania con "Urban Game Caccia al Tesoro", uno spettacolo interattivo che proporrà di aiutare la Befana a ritrovare gli oggetti magici smarriti durante la ricerca dei Re Magi. L'appuntamento è alle 15 in piazzetta Garibaldi. L'evento affiancherà, anche nell'ultima giornata, il Mercatino, il Regno dei Sogni e la Pista da Ghiaccio.

Restando in tema di eventi questa sera musica live e solidarietà saranno protagoniste al Teatro Nuovo con i Jbees per la serata "Violins at the Discoteque". Il ricavato del concerto, che li vedrà sul palco con l'Orchestra di Rimini Classica , la Corale di San Marino ed il Coro Note in Crescendo, sarà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese



