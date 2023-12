CENTRO STORICO Natale delle Meraviglie: per il ponte dell'Immacolata un'alta affluenza di visitatori Le Feste si avvicinano e in tanti hanno approfittato anche dei mercatini per i regali

Natale delle Meraviglie: si chiude, registrando un'alta affluenza di visitatori, il ponte dell'Immacolata. Anche oggi 'Un mondo più dolce' nelle vie del centro storico, con Babbo Natale sotto la galleria Carisp. Le Feste si avvicinano e in tanti hanno approfittato anche dei mercatini per i regali. Sole, cielo azzurro e le numerose attrazioni in diversi punti del centro hanno fatto trascorrere a residenti e turisti una serena domenica di festa, nonostante le temperature piuttosto fredde.

