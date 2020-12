Natale delle meraviglie: scattata la caccia al tesoro

Un nuovo week-end per il Natale della Meraviglie e in Città da oggi è iniziata la caccia al tesoro più grande della Repubblica rivolta a bambini e famiglie. Sono stati trovati i primi sassi variopinti nascosti in centro storico. La ricerca ai “tesori nascosti” continuerà fino all'epifania. Nasce per incentivare piccoli e famiglie ad ammirare e visitare i centri storici delle città in cui si svolgerà l'evento e offrire un'occasione di gioco diversa dal solito.

