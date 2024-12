SAN MARINO Natale delle Meraviglie: secondo week end di pienone tra luminarie, alpaca e un viaggio nel passato Tra le tante attrazioni e novità la riaccensione dell'elettromotrice AB03 nella Galleria Montale

Un viaggio davvero irripetibile: per questo week end dalla Galleria Montale l'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro riaccende i motori per il Natale delle Meraviglie. Proprio come negli anni '40 il Capotreno, con fischietto e bandiera, da il via ufficiale al viaggio e i passeggeri potranno ascoltare la storia della ferrovia.

Come da tradizione natalizia non mancano in centro storico luminarie ed addobbi. Ma i protagonisti indiscussi di quest'anno sono Fonzie, Lady e Senape: "Vengono da una fattoria didattica che si chiama Il Sogno ed è a Montefiorentino di Frontino, vicino a Carpegna - spiega Claudio Grassi, allevatore - sono stati regalati da un nostro amico che ha avuto la brillante idea di proseguire il sogno del suo figlio che era allevare gli alpaca e farne una vera e propria professione. È un ottimo animale per la pet therapy, soprattutto per i bambini autistici".

Nel servizio l'intervista a Claudio Grassi (Allevatore)

