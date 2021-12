Natale delle Meraviglie: tantissimi visitatori per le vie del Centro Storico

Tantissime persone in Centro Storico questa domenica per il Natale delle Meraviglie. Complice anche la bella giornata in molti sono saliti sul Titano per immergersi nel clima natalizio. Parcheggi tutti esauriti già dalle prime ore del pomeriggio con diverse pattuglie delle forze dell'ordine a controllare l'afflusso e le vie del Centro Storico.

I mercatini in via Eugippo e Donna Felicissima e le varie attrazioni del Natale delle Meraviglie sono stati letteralmente prese d'assalto da cittadini e turisti.