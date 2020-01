Natale delle Meraviglie: tutti i numeri in crescita Soddisfazione da Ufficio del Turismo e Next-time. Sottolineata l'efficacia della sinergia tra pubblico e privato

Crescono le presenze negli alberghi e strutture ricettive: 40% in più dal 30 novembre al 6 gennaio. Oltre 10.500 (10.5581) gli arrivi registrati, contro i circa 7.500 (7.471) dello scorso Natale e circa 18.600 (18609) contro le oltre 14.700 dell'edizione precedente (+26,3%).

Buoni i dati del servizio funivia nel 23 giorni di evento: con passaggi in aumento dell'8%. In crescita anche i visitatori stimati e giunti in Repubblica in auto, bus e camper: oltre 173.000 (173,389) registrate nei parcheggi, con un aumento del 5%. La soddisfazione del Direttore dell'Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli, che ricorda la campagna di comunicazione dell'evento della Expansion spa: “Campagna vincete, che ha ben evocato l'atmosfera sognante del Natale delle Meraviglie e il claim 'Vivi il sogno', come invito a perdersi in ciò che ci fa sentire più vivi, il sogno appunto”.

“Una sfida – per Alberto Di Rosa della Next Time – affrontata con dedizione e professionalità, caratterizzando l'edizione con il tema della sostenibilità ambientale e umana”.



