23ESIMA EDIZIONE Natale delle Meraviglie, “Una storia senza tempo”: al via il 29 novembre Fino al 6 gennaio, in tutto il Centro Storico, che si trasformerà in un “palcoscenico diffuso”. Lo scorso anno in Repubblica 200mila visitatori

Evento principe dell'offerta turistica del Titano, torna il Natale delle Meraviglie, tornano spirito, tradizioni, atmosfere magiche nel tema scelto “Una storia senza tempo”. “Vogliamo riportare alla ricorrenza natalizia il visitatore e il cittadino sammarinese – dice il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati - per rivivere quell'atmosfera. Ce n'è bisogno, da parte di tutti, piccoli e grandi: si ritrovano attorno a una tavola, attorno al calore di un cammino, attorno all'apertura di un pacco natalizio e perché no? anche la preghiera e a recarci tutti noi a far visita a Gesù Bambino, perché questa è la tradizione”.

Tutti i fine settimana fino al 14 dicembre, tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio, per il settimo anno con Nextime Eventi e sono il CEO Alberto Di Rosa e il Direttore Artistico Simone Ranieri ad illustrare programma e attrazioni. “Il Villaggio senza tempo” (Campo Bruni Reffi), struttura da 200 metri quadri con Babbo Natale ad organizzare laboratori creativi; ci saranno la mini-giostra di legno e il “Trenino senza tempo”. In Piazza della Libertà la Grande Stella di luce; l'Ice Park alla Cava dei Balestrieri; installazioni luminose in Piazzale Domus Plebis, video proiezioni sulla Basilica del Santo, che vedrà la presenza – 20 e 21 dicembre – del Presepe vivente di Montegiardino; mercatino con oltre 30 casette (vie Eugippo e Donna Felissima); tradizionale Capodanno in Piazza Sant'Agata. Due infopoint (Porta San Francesco e Porta della Fratta) distribuiranno la cartolina natalizia, da completare per il regalo di Brand Gioielli, sponsor insieme a San Marino Outlet Experience, Errepiù, Grafic Art, Titan Coop e San Marino RTV, che sarà in diretta radiofonica tutti i fine settimana.

“Sarà un Natale delle Meraviglie diffuso e più fruibile - assicurano - valorizzando tutto il Centro Storico”. “Quest'anno - dice Alberto Di Rosa - per la prima volta, su 25 giorni di attività realizzeremo degli spettacoli tutti i giorni. Ovviamente, durante l'inaugurazione e l'Epifania ci saranno degli show più integrati, però abbiamo voluto trasformare il Centro Storico in un palcoscenico diffuso, quindi, tutti i giorni ci saranno dei micro spettacoli e degli show.

Gli aspetti della comunicazione dal Direttore dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica: “stesso budget, sforzo accresciuto", dalla cartellonistica alla promozione social, coinvolgendo quest'anno anche un gruppo di influencer. In luce il ruolo dei privati, dagli sponsor alle associazioni di categorie, e spazio a quelle no profit, che allestiranno mercatini con materiali da loro realizzati: Laboratorio Liluna e Associazione Centro Anch'Io nella sede della Segreteria Turismo, mentre Sums Femminile animerà Galleria Cassa di Risparmio.

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e al CEO di Nextime Eventi, Alberto Di Rosa



