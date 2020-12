ATTRAZIONE Natale delle Meraviglie, visita in centro storico della famiglia Pedini Amati per "parlare con Babbo Natale" Il Segretario al Turismo, con moglie e figlia, hanno visitato il luogo magico del "ParlaBabboNatale"

Buona affluenza oggi per il Natale delle Meraviglie, giunto alla sua diciottesima edizione e quest'anno tutto dedicato ai luoghi da favola de "Lo Schiaccianoci". Le nostre telecamera hanno seguito presso la Galleria Cassa di Risparmio, nel luogo magico del "ParlaBabboNatale", il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che ha portato la sua bimba ad imbucare la propria letterina ed a mettersi in contatto - possibilità che avranno i bimbi qui a San Marino - con Babbo Natale, che risponde loro in diretta streaming dalla sua casetta in Lapponia. Un modo per evitare assembramenti.

Nelle immagini il Segretario parla a nome della sua piccola e comunica i suoi desideri. Una esigenza questa nata per conservare la magia di un contatto, capace di fare vivere una delle attrazioni più attese dalle famiglie con serenità, intimità e sicurezza.

Nel video l'arrivo del segretario Pedini Amati

