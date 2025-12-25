Natale di maltempo e fiumi in piena in Emilia-Romagna: Senio e Lamone oltre la soglia di rischio

Un Natale dai toni preoccupati quello vissuto tra ieri e oggi in Emilia-Romagna, dove il maltempo persistente matiene alta la soglia di allerta per vaste aree della regione. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa per criticità idraulica, con particolare attenzione ai corsi d’acqua della pianura tra Bologna, Ferrara e Ravenna.



Fra i fiumi sotto osservazione, l’Idice è diventato il principale motivo di apprensione per tecnici e istituzioni: il corso d’acqua – affluente di destra del Reno che scorre alle porte di Bologna – ha superato la soglia rossa di guardia, un segnale che indica un rischio concreto di piena ed eventuali esondazioni nelle aree circostanti. Anche altri corsi d’acqua come il Sillaro, il Correcchio e il torrente Zena registrano livelli elevati, con soglie arancioni in alcune sezioni e fluttuazioni legate alle continue piogge in collina. In Romagna, sotto osservazione sono invece il Marecchia e l’Uso nel riminese, così come i principali affluenti che si dirigono verso la costa, anche se al momento la situazione è valutata in evoluzione e sotto stretto controllo tecnico.

Nel corso del pomeriggio, sia il fiume Senio sia il Lamone hanno superato la soglia rossa di criticità idraulica nel ravennate, alimentando il rischio di esondazioni nel territorio. Nel comune di Castel Bolognese (Ravenna) è stata disposta un’evacuazione urgente delle persone che abitano lungo il fiume Senio, in particolare nella località di Tebano, dove i livelli del fiume hanno superato la soglia di massima urgenza. Gli sfollati sono invitati a raggiungere il palasport comunale allestito come centro sicuro. Anche il Lamone, in aumento, ha determinato ordinanze di evacuazione per le frazioni di Villanova e Glorie nel comune di Bagnacavallo: chi vive entro 300 metri dal corso d’acqua è stato fatto evacuare, mentre tra i 300 m e 1 km è raccomandato salire ai piani alti delle abitazioni; per chi non può farlo è prevista la fuga verso i centri di accoglienza predisposti.





Il quadro di criticità non riguarda soltanto i fiumi. Le piogge hanno infatti saturato i terreni collinari e appenninici, favorendo fenomeni di instabilità dei versanti. Nel Bolognese, in particolare, una frana ha interessato la zona di Fontanelice, provocando l’interruzione della viabilità su una strada provinciale e richiedendo l’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza dell’area. L’episodio conferma come il rischio idrogeologico resti elevato in tutta la fascia collinare, già fragile per eventi meteorologici ripetuti negli ultimi mesi.