Natale: ecco come stanno andando a San Marino le prenotazione di alberghi e ristoranti

Nel video l'intervista a Rossano Ercolani, presidente Usot

Si avvicina una delle feste più sentite dell'anno. Il Natale, tradizione che divide i sammarinesi in due fazioni: pranzo con i parenti a casa e pranzo al ristorante. Ma la ricorrenza, seguita a pochi giorni di distanza dal Capodanno, è anche occasione per San Marino di attrarre turisti, con iniziative come il Natale delle Meraviglie. "Le prenotazioni stanno andando bene - afferma Rossano Ercolani, presidente Usot - per il periodo che va da Natale fino al 4-5 gennaio. Siamo in linea con lo scorso anno quindi punteremo ad un'occupazione intorno all'85-90% come quella che è stata lo scorso anno. Molto bene il Capodanno e i due sabati interni al periodo natalizio. Invece in queste due settimane centrali stiamo un po' soffrendo perché c'è veramente poco in giro. Le prenotazioni per i ristoranti invece stanno arrivando, mi dicono i colleghi, e adesso ancora siamo in una fase di richiesta, confronto".

Le prenotazioni negli hotel dunque continuano ad arrivare e la permanenza rimane in media la stessa degli anni passati. "Purtroppo siamo sempre in una media 1,7-2 notti - continua Ercolani - perché siamo sotto Natale, però difficilmente fanno più di due giorni". Ma il Natale a San Marino piace? "E' ormai una tradizione - risponde Ercolani -, piace e quindi le richieste ci sono, per questo siamo contenti e sarà un periodo natalizio sicuramente buono".

