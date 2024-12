NATALE Natale, gli auguri del Vescovo Dalla Diocesi del Vescovo di San Marino Montefeltro Domenico Beneventi.

Buon Natale a tutti,

è bello potersi incontrare in questo giorno in cui, celebrando la nascita di Gesù, vero Dio che diventa uomo, siamo richiamati veramente ad andare anche noi, come i pastori e tanti personaggi che nella storia si sono avvicinati al presepe, per adorarlo.

Il Natale quest'anno ci ricorda che questo appello a quel gusto umano, a quel gusto di bello, a quel gusto di bontà che ci ha plasmati come uomini e donne, è fondamentale per poter sconfiggere i tanti scenari non solo di guerra, ma anche di travaglio che l'umanità assiste quando, perdendo la luce del Cristo vivo, del Cristo vivente, si disperde poi in gesti disumani.

Allora a tutti noi della nostra Diocesi di San Marino-Montefeltro, che cosa potrei augurare? Potrei augurare di nascere come uomini e donne, rinascere a parte, fuori dai riflettori, evadendo ogni tentativo superbo e ancora più angosciante e seduttivo di voler a tutti i costi apparire.

Per apparire l'uomo vuole stare al centro dell'attenzione, per essere felici abbiamo bisogno di rimettere gli uomini e le donne al centro della nostra attenzione e vivere la bellezza di essere dono. Io credo che il messaggio più bello per questo Natale, che possa sconfiggere veramente ogni scenario di disperazione, sia recuperare quell'umano che contempliamo nella grotta di Betlemme, a parte, fuori dai riflettori, dove sembra non ci sia nessuno, ma dove si alimenta, si costruisce e si realizza la vera gioia, il dono di sé.

Ancora auguri e Buon Natale a tutti!

