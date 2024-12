NATALE Natale, in centro storico tante le famiglie Tra melodie festive ed incantevoli decorazioni, il calendario prosegue fino al 6 gennaio

Natale, in centro storico tante le famiglie.

Tante famiglie in centro storico per vivere la tradizione e la magia del Natale delle Meraviglie, tra attrazioni, animazione ed allestimenti. Particolarmente apprezzato, dai più piccoli, il villaggio degli alpaca di Babbo Natale e l'Ice Park. In tanti, anche tra i turisti, hanno approfittato dei mercati natalizi, in via Eugippo e via Donna Felicissima, per i regali dell'ultimo minuto.

Tra melodie festive ed incantevoli decorazioni, il calendario prosegue fino al 6 gennaio, per una 17 giorni no stop. Vi ricordiamo, sabato 28 dicembre, lo scenografico show delle mongolfiere, tutte realizzate a mano. Uno spettacolo tratto dal romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.

