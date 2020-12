Natale in "lockdown": strade deserte a San Marino e Rimini. Ecco le immagini

Per ritrovare immagini del genere dobbiamo tornare con la mente a un'altra festa, diversi mesi fa, quando a Pasqua il Titano era in lockdown. Questa mattina le vie di Città erano praticamente deserte. Saracinesche abbassate, attrazioni spente e solo qualche coppia in giro per una passeggiata. I negozi sono chiusi e bar e ristoranti possono fare asporto e consegne a domicilio. A regnare è il silenzio.

Nelle scorse ore il messaggio di auguri del segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati che auspica un'affermazione del “senso di comunità”, nel segno di “amicizia, amore, collaborazione e tradizione”, pur nelle difficoltà del momento.





Sia sul Titano che in Italia forze dell'ordine in campo per i controlli. Appena superato il confine di Dogana, la polizia municipale è stata impegnata nel monitoraggio dei flussi verso l'Italia.

Per le vie di Rimini il passaggio delle pattuglie è continuo per controllare il rispetto delle regole. Anche in questo caso, è difficile trovare qualche passante. 826 le persone sanzionate in Italia il giorno della Vigilia, il primo in zona rossa, con quasi 82mila soggetti controllati.