Natale in Repubblica: la Reggenza alla Messa di mezzanotte in Pieve

Nella notte di Natale, si accendono le luci della Basilica del Santo per la liturgia che celebra la nascita di Gesù. Partecipano i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, e il pensiero corre alle parole di pace e speranza che hanno voluto rivolgere ai cittadini nel Loro messaggio per le Festività. La speranza di un “tempo di pace e di riconciliazione”, come coraggiosa antitesi alla “realtà quotidiana che ci consegna la triste consapevolezza di una conflittualità che si moltiplica e che non è troppo lontana da ognuno di noi” - hanno sottolineato.

Il significato del Natale che sta tutto nell'accogliere “la luce del Cristo, che dalla grotta di Betlemme vuole rifulgere nella nostra vita” – dice il Vescovo Domenico Beneventi. “Al Signore affidiamo la “grande notte” dell'uomo contemporaneo, e soprattutto la “notte più tragica” che non deve passare nell'indifferenza, “la notte dei giovani”, “a cui abbiamo espropriato il futuro e la capacità di sognare”. Dunque, “la luce del Signore irrompe nella storia di questa umanità, ottenebrata tante volte dall'angoscia e dallo smarrimento”. Questo, il Mistero del Natale.