Natale in Repubblica: la Reggenza alla Messa di mezzanotte in Pieve

Il Vescovo Beneventi: "Al Signore affidiamo la “grande notte” dell'uomo contemporaneo"

di Silvia Pelliccioni
25 dic 2025

Nella notte di Natale, si accendono le luci della Basilica del Santo per la liturgia che celebra la nascita di Gesù. Partecipano i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, e il pensiero corre alle parole di pace e speranza che hanno voluto rivolgere ai cittadini nel Loro messaggio per le Festività. La speranza di un “tempo di pace e di riconciliazione”, come coraggiosa antitesi alla “realtà quotidiana che ci consegna la triste consapevolezza di una conflittualità che si moltiplica e che non è troppo lontana da ognuno di noi” - hanno sottolineato.

Il significato del Natale che sta tutto nell'accogliere “la luce del Cristo, che dalla grotta di Betlemme vuole rifulgere nella nostra vita” – dice il Vescovo Domenico Beneventi. “Al Signore affidiamo la “grande notte” dell'uomo contemporaneo, e soprattutto la “notte più tragica” che non deve passare nell'indifferenza, “la notte dei giovani”, “a cui abbiamo espropriato il futuro e la capacità di sognare”. Dunque, “la luce del Signore irrompe nella storia di questa umanità, ottenebrata tante volte dall'angoscia e dallo smarrimento”. Questo, il Mistero del Natale. 

Nel video estratti dalla Messa di mezzanotte in Pieve.


