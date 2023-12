Natale: nel messaggio di auguri del vescovo Turazzi vicinanza a chi soffre ed è solo

“Vorrei che il Natale potesse arrivare al suo vero significato: ricordiamo la nascita di Gesù Cristo. Quella nascita è vista da tutti con grande speranza. Il Vangelo è oggi motivo di speranza per miliardi di persone. Cosa spera oggi l'umanità? Soprattutto la pace”. E' un messaggio di fraternità, in occasione del 25 dicembre, quello del vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi. Si rivolge soprattutto alle persone in condizioni di sofferenza e difficoltà monsignor Turazzi: a chi “fa fatica ad affrontare il Natale, perché magari il cuore è preoccupato. Magari in casa c'è una sedia vuota e si sente la mancanza dei cari lontani o scomparsi”. Poi il passaggio dedicato alla pace. “Nella cuore della notte il Re della pace viene; l'augurio è di riconoscere quel volto. Buon Natale”.

