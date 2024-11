CENTRO STORICO Natale: Pedini Amati risponde ai residenti, "Chiedo trasparenza e rispetto, pronti a difenderci legalmente" Il comitato “Contiamoci! Io vivo qui”, che rappresenta i residenti del centro storico di San Marino, ha denunciato pesanti restrizioni alla mobilità durante le festività natalizie.

Non ci sta il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che replica in maniera secca alle contestazioni dei residenti di Città e annuncia la volontà di rivolgersi all'Avvocatura dello Stato. Respinge le critiche mosse contro le iniziative natalizie nel centro storico, definendole 'infondate'. Sottolinea che le misure adottate rispettano residenti e commercianti, garantendo accessibilità e servizi. Invita chi accusa a esporsi pubblicamente e annuncia azioni legali contro affermazioni che definisce diffamatorie. "Ho sempre lavorato per il bene della comunità", conclude il Segretario di Stato.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: