Natale: per le festività stop agli spostamenti per visite ai parenti tra San Marino e Italia

Nelle ore del nuovo dpcm in Italia, il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, prevede che anche per i sammarinesi ci sarà lo stop agli spostamenti per incontrarsi con i parenti in Italia e viceversa. Idem per le seconde case. Comportamenti in linea, dunque, con quanto stabilito dalle istituzioni dei rispettivi Paesi. Nel pomeriggio il confronto tra Ciavatta e l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri, in vista di successivi contatti con le autorità italiane.

Nel video, le dichiarazioni del Segretario alla Sanità su questo tema.

