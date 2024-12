AUGURI Natale, Segretario Gatti: "L'occasione per rinnovare l'impegno verso la comunità" "L'auspicio per il 2025 è che porti nuove opportunità di sviluppo, creatività e innovazione per le imprese e i cittadini"

Natale, Segretario Gatti: "L'occasione per rinnovare l'impegno verso la comunità".

Alla vigilia di Natale arrivano gli auguri ai sammarinesi anche da parte del Segretario di Stato per le Finanze: “un'occasione – scrive Marco Gatti - per rinnovare l'impegno verso la comunità, per promuovere il benessere e la prosperità di tutti, mettendo l'accento sull'importanza della solidarietà e della collaborazione, come strumenti essenziali per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.

In un contesto economico che sta attraversando profondi cambiamenti, - aggiunge - è fondamentale continuare a lavorare con determinazione per garantire stabilità e crescita. L'auspicio di Gatti, infine, per il 2025, affinché porti nuove opportunità di sviluppo, creatività e innovazione per le nostre imprese e per tutti i cittadini.

