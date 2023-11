OPEN MEN'S PHYSIQUE MEDIUM Natural Bodybuilding: Andrea Iwanejko sul podio ai campionati del mondo

Natural Bodybuilding: Andrea Iwanejko sul podio ai campionati del mondo.

Andrea Iwanejko conquista il terzo posto nella categoria "Open men's physique medium" ai campionati della World Natural Bodybuilding Federation di Seattle. Un podio importante per il personal trainer italo-sammarinese, che da 15 anni vive a New York.

"Non so davvero da dove cominciare perché sto attraversando molte emozioni in questo momento... e sono esausto. - scrive Iwanejko sui social - Sono grato. Un'esperienza così straordinaria e una lezione di apprendimento. Ovviamente non sono venuto qui solo per partecipare, ma per ottenere la vittoria come ogni altro concorrente che era sul palco con me. Sono estremamente onorato di aver combattuto con atleti così grandi. So cosa fare per migliorare e ne sono entusiasta".

Un post condiviso da Andrea Iwanejko (@dkofitnessexperience)

