Naturopatia: il sammarinese Federico Podeschi premiato ai Prestige Awards

Federico Podeschi, cittadino sammarinese, ma residente a Swansea, nel Galles, ha vinto il premio "Health and Well-being Specialist of the Year" (specialista in salute e benessere dell'anno) all'edizione di Cardiff e Galles del Sud dei Prestige Awards. Si tratta di un riconoscimento per le piccole e medie imprese che hanno dimostrato di essere le migliori sul mercato nella loro area negli ultimi 12 mesi.

Una vittoria che giunge grazie dell'attività iniziata tre anni e mezzo fa con la ditta NaturAlly Fed, che offre ai suoi clienti diversi servizi avanzati di naturopatia. Prodotto di punta della ditta la kombucha, una bevanda a base di tè verde fermentato contenente colture vive, utilizzata da secoli per le sue proprietà probiotiche e salutari. La produzione era partita con 10.000 bottiglie nel primo anno, salite poi a 30.000 nel secondo, per poi crescere ed espandersi grazie al supporto del governo gallese.



“Sono assolutamente entusiasta di aver vinto questo premio. - ha dichiarato Podeschi al portale wales247- Il mio obiettivo non è ottenere riconoscimenti, per me conta solo aiutare le persone a sentirsi meglio. Ma è bello avere il supporto di altre aziende e il riconoscimento per il mio prodotto, dimostrano che stiamo facendo qualcosa di giusto e che continueremo a farlo".