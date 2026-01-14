ISOLA DEL GIGLIO Naufragio Costa Concordia, 14 anni fa il tragico incidente: fra le 32 vittime anche i riminesi Williams Arlotti e la figlia Dayana

Naufragio Costa Concordia, 14 anni fa il tragico incidente: fra le 32 vittime anche i riminesi Williams Arlotti e la figlia Dayana.

Nella notte fra il 13 e il 14 gennaio di quattordici anni fa, la nave da crociera Costa Concordia con a bordo oltre quattromila persone andò a schiantarsi sugli scogli, a pochi metri dalla costa dell'Isola del Giglio. Quel disastro, causato per tentare un 'inchino', provocò la morte di 32 persone e lasciò incredulo il mondo non solo per la gravità dell'incidente, ma anche per la sequela di errori che seguirono lo schianto.

In quello che è considerato il più grande naufragio di una nave passeggeri della storia, persero la vita anche i due riminesi Williams Arlotti, 36 anni, e la figlia Dayana di 5 anni, la vittima più piccola del naufragio, inghiottiti dall'acqua mentre cercavano di fuggire.

"Un angelo e il suo papà per i quali - scrisse l'amministrazione comunale - in quel 2012, Rimini, scossa e commossa, decretò il lutto cittadino durante le esequie funebri che si svolsero nella Basilica cattedrale. In quegli stessi giorni ricordò l’eroismo dello studente misanese Omar Brolli che si distinse nel naufragio della Concordia mettendo in salvo tre anziani, oltre alla nonna disabile”.

Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il naufragio del 2012, scontando la pena nel carcere di Rebibbia. La condanna definitiva è arrivata nel maggio 2017 dalla Corte di Cassazione per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave, con risarcimenti per le parti civili.

