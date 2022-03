COVID SAN MARINO "Nebbia mentale" post Covid, l'ISS cerca volontari per lo studio neurologico

L'ISS ha partecipato, nei mesi precedenti, ad uno studio italiano sul Neuro Covid, promosso dalla Società Italiana di Neurologia. Dai risultati è stata confermata la presenza di sintomi neurologici durante la fase acuta della malattia, anche a distanza di 6 mesi dalla dimissione, nel 70% dei pazienti seguiti. I sintomi maggiormente emersi sono stanchezza cronica (34%), disturbi di memoria e concentrazione (32%), disturbi del sonno (31%), dolori muscolari (30%), disturbi della vista e brain fog syndrome (20%). Non sono mancati inoltre disturbi depressivi o ansiosi in oltre il 27% del campione esaminato.

Di particolare interesse per l'ISS è la brain fog syndrome, nota anche come "nebbia mentale", che colpisce una persona su 20, di età varia, spesso anche giovani. Le conseguenze del sintomo sono confusione, mancanza di concentrazione, difficoltà di attenzione e di memoria, anche per settimane o mesi successivi alla guarigione. Si ipotizza, alla luce di studi scientifici, che alla base dei disturbi ci sia un'infiammazione a livello neurologico.

In corso, da parte del reparto Neurologia dell’ISS, uno studio per trovare un possibile trattamento. Coordinato da parte sammarinese dalla neurologa Beatrice Viti e approvato dal Comitato Sammarinese di Bioetica, è svolto in collaborazione con la biologa delll’Università di Chieti Marcella Reale. Il trattamento previsto consiste nell’utilizzo di un farmaco, la “colina alfoscerato” già in uso nel trattamento di altre patologie neurologiche.



L’Unità Operativa di Neurologia dell’ISS ,diretta dalla dottoressa Susanna Guttmann, gestisce lo studio e avrà il compito di assistere i pazienti con “brain fog syndrome” post Covid-19. Per la durata di tre mesi ad alcuni pazienti verrà somministrato un farmaco, ad altri un placebo, sotto monitoraggio del reparto.



Per lo studio clinico si cercano almeno 120 persone che abbiano manifestato disturbi cognitivi post Covid, di età compresa fra i 18 e 65 anni. Gli interessati a partecipare possono farlo contattando il Medico di base o contattando la Neurologia ISS al numero 0549/994302 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 o inviando una mail a: beatrice.viti@iss.sm.

In territorio scendono lievemente i positivi attivi a 317, nonostante i 49 nuovi casi di contagio da ieri, in virtù anche delle tante guarigioni, 55. Invariati i numeri in ospedale, un ricovero e nessun malato Covid in terapia intensiva. A proposito di ospedale, l'Iss manterrà le mascherine obbligatorie in tutti i suoi locali.



Nel video l'intervista a Susanna Guttman, responsabile U.O. Neurologia



Leggi il comunicato stampa integrale dell'ISS

