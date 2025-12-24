Negli auguri della Reggenza il sogno di pace e un messaggio di speranza

È un messaggio di speranza e di pace quello che la Reggenza rivolge ai sammarinesi, vicini e lontani da casa. Il primo pensiero è di gratitudine per l’operosità e la generosità dimostrata dai concittadini, “che conferma, ogni giorno, una Comunità, la nostra, fatta di persone che amano fare per il bene comune e sanno tendere la mano a chi è in difficoltà”.

I Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli esortano al valore della solidarietà e all'aiuto a chi è più fragile. Guardano agli anziani, “memoria storica del nostro Paese, affinché non si sentano soli, a coloro che ancora raccontano la storia della nostra San Marino nelle Terre dove sono dovuti emigrare, alle famiglie che stanno attraversando momenti di incertezza economica, e a chi, anche oggi, è al lavoro per garantire la nostra sicurezza, la nostra salute e i servizi essenziali”. Esprimono vicinanza “a tutti coloro che operano nel mondo del volontariato e che costituiscono l’essenza delle numerose Associazioni benefiche e umanitarie presenti nel nostro Paese e contribuiscono fattivamente a rendere questo mondo più inclusivo ed accogliente per tutti”.

Un affettuoso saluto va alle nuove generazioni, ricordando l'emozione provata durante la recente visita nelle scuole, il sogno di pace espresso dai più piccoli, “esortazione autentica e commovente che ci deve fare riflettere e pensare con coscienza a quanto sta accadendo lontano e vicino a noi. Sono infatti tante le difficoltà e le incertezze che in questo momento toccano l’intera umanità” - afferma la Reggenza. “La grave miseria, la guerra e le barbarie minano, non solo le nostre certezze, ma anche quei valori e principi che, forse a torto, abbiamo ritenuto fossero patrimonio ormai acquisito dall’intera umanità”. “La realtà quotidiana in cui viviamo, ci consegna la triste consapevolezza di una conflittualità che si moltiplica e che non è troppo lontana da ognuno di noi.

Per questo, la speranza dei Capi di Stato “è che il tempo del Natale giunga, non per ricordarci del tempo che silenzioso scorre, ma perché si possa per un attimo dimenticarlo e non sprecarlo nel tentativo di vincerlo. La nostra speranza – conclude la Reggenza - è che sia tempo di pace e di riconciliazione”.



