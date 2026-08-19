GIORNATA MONDIALE DELL'AIUTO UMANITARIO Negli ultimi cinque anni quasi 3.500 operatori umanitari hanno subito attacchi Save The Children chiede che il diritto internazionale venga applicato esortando le parti in conflitto rispettare le azioni umanitarie.

Quasi tutti gli attacchi contro gli operatori umanitari negli ultimi cinque anni – il 96% – hanno preso di mira il personale locale, mentre le parti in conflitto hanno violato le leggi volte a proteggere gli operatori umanitari, e la violenza ha raggiunto livelli senza precedenti. Questo è l’allarme lanciato da Save the Children - l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, nella Giornata mondiale dell’aiuto umanitario di oggi.

"In tutta questa deriva che stiamo vedendo nel modo in cui i conflitti vengono gestiti - evidenzia Gianluca Ranzato, Save The Children - certamente un punto fondamentale è l'attacco agli operatori umanitari, perché chiaramente se si vuole limitare l'accesso umanitario, e ormai limitare l'accesso umanitario è uno strumento di conflitto, colpire gli operatori diventa parte di questo mettere limiti all'accesso umanitario. Abbiamo assistito a un aumento delle morti, dei ferimenti, degli arresti di operatori umanitari enormi, una casistica gravissima, che ci dà veramente il segno di un deterioramento di quell'attenzione al diritto umanitario internazionale che è sempre stato una protezione fondamentale per i civili e per i bambini".

Nonostante questo però, sottolinea Ranzato, gli operatori umanitari locali non accennano a fermare le proprie attività. Per questo Save The Children chiede che il diritto internazionale umanitario venga applicato esortando le parti in conflitto rispettare le azioni umanitarie.



"Proteggere gli operatori umanitari - aggiunge - non significa solo fare qualcosa che riteniamo sia giusto, è proteggere i bambini che vengono serviti da questi operatori, perché fermare il loro lavoro significa che ci saranno dei bambini che quel giorno non avranno lezione, non andranno a scuola, che quel giorno si alterano la distribuzione del cibo, che quel giorno troveranno l'ambulatorio chiuso".

L'intervista a Gianluca Ranzato (Save The Children)

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