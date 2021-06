Nel cda Rai di mercoledì la cessione delle frequenze alla radio tv di San Marino

E' convocato per mercoledì 30 giugno alle 9.30 l'ultimo cda Rai dell'attuale gestione con all'ordine del giorno - scrive l'ansa - anche la cessione di frequenze alla radio tv di San Marino. Tra gli altri temi in agenda una prima riprevisione del Budget 2021 e il punto sul rinnovo del contratto di quadri, impiegati e operai, scaduto da tempo. Alle 12 è prevista poi l'assemblea dei soci di Viale Mazzini per l'approvazione del bilancio, atto che sancisce ufficialmente la scadenza del vertice uscente. L'assemblea potrebbe restare aperta o andare in seconda convocazione (fissata per il 12 luglio) per la nomina del nuovo board della tv pubblica, in attesa che si raggiunga un accordo politico sui nomi.