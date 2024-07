Nel weekend doppio appuntamento con la musica: Mr Rain e Nostalgia '90

Una grande scenografia e un palco degni delle grandi occasioni: questo weekend si canta e si balla sotto le stelle, nella pista allestita davanti al Multieventi Sport Domus. Si parte venerdì con Nostalgia '90: lo show di musica dance che in Italia riempie piazze e palazzetti sbarca ai piedi del Titano grazie a San Marino food event. Animazione, performer, ballerini ed effetti speciali. E i ragazzi sotto i 14 anni non pagano. "Si inizia alle 19 con musica di intrattenimento e stand gastronomici - spiega Daniel Francesconi, titolare San Marino Food Event -. A seguire due ore di Nostalgia 90 e infine dj set fino alle 2 di notte".

Sabato è invece la serata di Mr Rain, tra i cantanti più apprezzati del momento e tra i big di Sanremo nelle ultime due edizioni. Amato da giovani e adulti, è la star dell'estate sammarinese, e grazie al suo concerto, organizzato da San Marino Outlet Experience, ci si aspetta un indotto per tutta la filiera turistica, dal momento che i fan vengono da tutta Italia. Circa 1000 i biglietti acquistati, ma gli organizzatori puntano al raddoppio: c'è tempo fino alla sera stessa. Apertura dei cancelli alle 18 e possibilità di meet and greet con l'artista. "Un evento dove ci aspettiamo moltissime presenze - commenta Alessandro Salomao di Eolie Srl, organizzatore concerto -. San Marino è orgogliosa di presentare Mr Rain al Multieventi. Il palco è imponente e il concerto è strutturato per accogliere un sacco di persone".

Non manca il patrocinio della Segreteria Turismo, che sottolinea come però il contributo concesso sia una piccola parte, mentre il rischio d'impresa rimane sulle spalle degli organizzatori. "Volevamo portare un artista importante in Repubblica come tutti gli anni e questa volta siamo riusciti ad avere Mr Rain. Per sfruttare al meglio l'arena e il palco costruiti abbiamo pensatoa un doppio appuntamento con la musica. La sera prima infatti c'è Nostalgia '90".

Nel video le interviste a Daniel Francesconi (titolare San Marino Food Event), Alessandro Salomao (Eolie Srl - organizzatore concerto) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)