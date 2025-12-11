SOLIDARIETÀ Nell'ultimo anno 93 famiglie alla Caritas San Marino. Il ringraziamento ai donatori: “La vostra vicinanza è la mano tesa di Cristo” Nel 2025 seguite 224 persone, elargiti oltre 30mila euro di buoni spesa, 26.795 prodotti alimentari, sanitari, farmaci e numerosi capi di abbigliamento. Don Alessandro Santini e i volontari: "Gratitudine per la straordinaria generosità dimostrata"

Nel corso del 2025 il Centro di Ascolto della Caritas Vicariale di San Marino ha seguito 224 persone distribuiti in 93 nuclei familiari, confermando il proprio impegno costante a favore delle persone più fragili del territorio. Negli ultimi 12 mesi sono state aiutate nel dettaglio 27 famiglie ucraine, 6 italiane e 60 residenti in Repubblica. Un sostegno che si è concretizzato nella distribuzione di 26.795 prodotti alimentari e sanitari, 1.322 buoni spesa da 25 euro l'uno per un totale di oltre 33mila euro, farmaci da banco e numerosi capi di abbigliamento. Grazie alle donazioni ricevute, la Caritas ha inoltre potuto contribuire al pagamento di utenze, assicurazioni auto e canoni di locazione, per un totale di circa 6.000 euro.

Don Alessandro Santini e i volontari Caritas in una nota esprimono la "più profonda e sincera gratitudine per la straordinaria generosità" dimostrata dai donatori, con "prezioso sostegno, non solo economico. La vostra vicinanza è la mano tesa di Cristo che raggiunge chi vive momenti di fragilità e bisogno".



"In un tempo in cui molte persone affrontano quotidianamente difficoltà legate alla povertà, al reddito insufficiente, ai problemi abitativi, alla disgregazione familiare, alla solitudine e, talvolta, alle dipendenze - scrivono i responsabili della Caritas - il vostro gesto di cuore è stato un faro di speranza e un aiuto concreto. Ogni contributo, grande o piccolo, è stato accolto con immensa riconoscenza e ci ha permesso di fornire beni di prima necessità, ma anche un sorriso, un ascolto attento e una parola di conforto".

“Grazie a voi e al sostegno di Associazioni ed Enti - aggiungono i volontari formulando gli auguri di buone Feste - possiamo continuare a prenderci cura di chi è in difficoltà, trasformando la vostra generosità in gesti concreti di aiuto e vicinanza.”

