RAPPORTI BILATERALI Nella sede della protezione civile in Roma il rinnovo dell'accordo di collaborazione con San Marino Collaborazione e aiuto reciproco: all'inizio dell'emergenza sanitaria San Marino ricevette dispositivi e ventilatori, la gratitudine del Segretario di Stato Canti

Il primo accordo fu sottoscritto sei anni fa, e c'era sempre Fabrizio Curcio, tornato da poco alla guida del Dipartimento. Un momento che lui stesso ricorda con grande emozione, l'inizio di una bella collaborazione ed amicizia. Presente anche Roberto Oreficini, vice presidente della commissione Grandi Rischi, con la quale inizia un nuovo rapporto. La delegazione di San Marino, guidata dal Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, cui hanno preso parte anche Fabio Berardi, già responsabile della Protezione civile di San Marino, e l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, ha ripercorso questi anni che ha visto impegnati insieme i due Stati, anche durante altre calamità come il terremoto in centro Italia.

Grande gratitudine espressa dal Segretario di Stato Canti e da Fabio Berardi per il grande aiuto dato a San Marino, da parte della Protezione civile italiana, nel primo periodo della pandemia. Ora l'accordo rinnovato dalle parti diverrà permanente. Dopo la firma, lo scambio di doni: il simbolo della Protezione civile per San Marino, e lo stemma della Repubblica, in pietra di San Marino, per il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio.



Nel video le interviste a Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, e al Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti

