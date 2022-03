Nelle università si torna in presenza, gli studenti: "Non permetteremo alla pandemia di rovinarci i sogni"

Con l'allentamento delle restrizioni, gli universitari riprendono in mano la loro vita, fatta di lezioni dal vivo, socialità e progetti. Tanto a San Marino quanto nel vicino Ateneo di Urbino si è tornati in aula. Siamo allora andati a vedere come gli studenti stanno vivendo questa "ritrovata normalità". "Non permetteremo alla pandemia di rovinare i nostri sogni per il futuro", dicono. Tra loro c'è un certo ottimismo per il miglioramento della situazione Covid, ma restano cauti non sapendo cosa riserveranno i prossimi mesi. Comunque si respira la voglia di vivere nuove amicizie e di mettere in campo idee, specie dopo un periodo segnato da disagi legati alle limitazioni.

Nel servizio, le voci degli studenti e le interviste a Massimo Brignoni (direttore Laurea Magistrale in Design Università di San Marino) e a Giorgio Calcagnini (rettore Università di Urbino)