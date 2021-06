Nessun nuovo caso di Covid a San Marino. Dal 28 giugno tutta l'Italia in zona bianca Cadrà l'obbligo delle mascherine all'aperto, ma rimane sui mezzi pubblici e negli spazi chiusi, così come nelle situazioni di assembramento

È finalmente arrivata la comunicazione del Comitato Tecnico Scientifico che gli italiani aspettavano, e darà alle persone la possibilità di poter finalmente circolare senza mascherina negli spazi aperti. L'attuale scenario epidemiologico, ampiamente inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti, permetterà anche alla Valle d'Aosta, unica regione ancora in zona gialla, di tingersi di bianco a partire da lunedì 28. Il portavoce del Cts e presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro sottolinea comunque l'obbligo di portare con sé i dispositivi, per indossarli quando si creano situazioni di assembramento, e quando ci si trova in spazi chiusi.

Viaggiando sui mezzi pubblici si dovrà tenere sul viso la mascherina, così come negli ambienti sanitari. Anche se non è obbligatorio, è comunque fortemente consigliato indossarla in presenza di soggetti fragili e immunodepressi. Per quanto riguarda le riaperture rimane ancora aperta la questione delle discoteche che, quando potranno riprendere le attività, potrebbero essere accessibili solo nei locali all'aperto e solo ai possessori di Green Pass. A San Marino la situazione contagi resta invariata rispetto agli ultimi giorni, con un solo positivo e 5091 casi registrati in Repubblica, con 90 decessi.

