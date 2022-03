COVID-19 Nessun paziente Covid in ospedale a San Marino, ma in Italia si impennano i contagi: +85mila Incontro a Palazzo Chigi per decidere i prossimi passi per uscire dall'emergenza

Non ci sono più ricoverati per Covid in ospedale, ma la ripresa dei contagi continua il suo incremento, 284 i positivi attivi, tutti seguiti a domicilio, 63 i casi in più, 53 le guarigioni da ieri a San Marino.

In Italia a Palazzo Chigi il presidente Draghi ha incontrato il ministro della Salute Speranza, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Locatelli e il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Brusaferro, per decidere i prossimi passi da intraprendere per uscire dall'emergenza Covid. Secondo Agenas, un anno fa i posti letto in area non critici erano occupati al 38%; ora al 13%, mentre le terapie intensive erano al 34% ed ora al 5%. Tutto questo grazie alla vaccinazione, ricorda l'immunologo Abrignani, che avrebbe risparmiato altre migliaia di vite: da gennaio a fine febbraio, ha detto, su 17mila morti il 55% non era vaccinato, sono oltre novemila persone.

Intanto si impenna il tasso di positività, al 14,5%, con l'incremento odierno che supera gli 85mila (85.288); calano le terapie intensive (502 totali, -16), mentre i decessi sono 180 e il totale ha supera i 157mila (157.177).

In Emilia Romagna sono 2.279 i nuovi casi, con le terapie intensive ancora in leggera diminuzione (53 totali, -2); 17 i decessi (e +187 casi a Rimini). Nelle Marche nell'ultima settimana i contagi sono aumentati del 41,9%, l'incidenza è a 862.

E' iniziato il percorso a tappe che porterà alla messa a punto di un vaccino universale contro i coronavirus: ne fa parte anche il virologo statunitense Anthony Fauci, che sta studiando nuove tecnologie basate su nanoparticelle e spray nasali.

In Cina invece sono già oltre 40 milioni le persone in lockdown, causa impennata di contagi dovuti a Omicron, tra Shenzen e l'intera provincia di Jilin.





