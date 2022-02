GRUPPO EMERGENZE SANITARIE "Nessuna richiesta di inasprimento delle misure"

Passano da 16 a 17 le persone positive ricoverate in Ospedale di cui tre nel reparto di Terapia intensiva, una in più rispetto alle 24 ore precedenti. 104 le nuove positività e 57 le guarigioni. L'Iss precisa, tuttavia, che pur in presenza di una circolazione virale ancora elevata il 70/80% dei ricoveri nel reparto di isolamento Covid non è determinato da problemi respiratori. Nel pomeriggio intanto si è riunito il Gruppo per le Emergenze sanitarie che ha fatto il punto sull'andamento dell'ultima settimana e ha deciso di non richiedere nuove restrizioni ma neppure allentamenti.

Claudio Muccioli, Direttore dell'Authority Sanitaria ha detto: "In questo momento non intendiamo introdurre altre misure tranne quelle che sono state già predisposte". In video la dichiarazione completa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: