Nessuna risposta al bando. Pedini Amati, "migliaia di appartamenti sfitti e non si trovano due immobili"

Pubblicato per “dare risposte” a situazioni di necessità in aumento a San Marino, il bando di edilizia sociale per reperire due immobili all'interno della Repubblica è andato a vuoto. Il termine ultimo per presentare le offerte era fissato al 14 gennaio e oggi si sarebbe dovuta riunire la commissione preposta a valutarle.

"Si parla tanto di sostegno alle persone in difficoltà e poi quando si cercano immobili di edilizia sociale - spiega Federico Pedini Amati - provenienti da privati, agenzie e quant'altro, non si presenta nessuno. Questo a me dispiace molto, non ci posso credere che su qualcosa come 5000/6000 appartamenti sfitti non si possano trovare due immobili da destinare all'edilizia sociale. A questo punto non possiamo far altro che andare a trattativa privata e lo faremo quanto prima".









Ulteriore obiettivo, aggiunge poi Pedini Amati, è anche quello di completare i sette appartamenti, grezzi da decenni, a Fiorentino. Ad oggi per accedere agli aiuti è necessario un reddito pro capite inferiore a 11.115 euro e, per il mantenimento, inferiore a 15.493 euro. Parametri, spiega Pedini Amati, da rivedere.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)