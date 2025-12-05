Netflix rileva ufficialmente Warner Bros: nasce un nuovo gigante globale dell'intrattenimento

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, le voci su una trattativa esclusiva tra Netflix e Warner Bros. Discovery hanno trovato una conferma ufficiale destinata a ridisegnare il mercato globale dell’intrattenimento. Netflix ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Warner Bros., includendo gli studi cinematografici e televisivi, HBO e la piattaforma HBO Max.

La transazione, composta da una parte in contanti e una in azioni, valuta Warner Bros. Discovery 27,75 dollari per azione, per un equity value complessivo di 82,7 miliardi di dollari. La chiusura dell’operazione è prevista per il terzo trimestre del 2026. Solo dopo questo passaggio l’acquisizione potrà completarsi formalmente, entro una finestra stimata tra i 12 e i 18 mesi.

"La nostra missione è sempre stata quella di intrattenere il mondo. Combinando l’incredibile libreria di serie e film di Warner Bross con i nostri titoli che definiscono la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, saremo in grado di farlo ancora meglio" ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix.

David Zaslav, Presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, conferma invece la portata storica dell’operazione: "L’annuncio di oggi unisce due delle più grandi realtà dello storytelling mondiale per portare a un pubblico ancora più vasto l’intrattenimento che ama di più. Per oltre un secolo, Warner Bros. ha emozionato il pubblico, catturato l’attenzione globale e plasmato la nostra cultura. Unendoci a Netflix, ci assicureremo che le persone di tutto il mondo possano continuare a godere delle storie più significative per le generazioni future".

L’operazione, approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione, resta ora soggetta alle autorizzazioni regolatorie e al voto degli azionisti WBD. Se completata, ridisegnerà radicalmente gli equilibri dell’audiovisivo, consolidando il ruolo di Netflix come polo globale dell’intrattenimento.









