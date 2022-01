Neve a San Marino: 35 mezzi per rendere le strade agibili, accumuli fino a 15 centimetri in Città

Era stata annunciata e si paventava anche un fenomeno più intenso ma la neve, da questa mattina alle 11 circa, ha cominciato a scendere in tutto il territorio sammarinese imbiancandolo anche alle quote più basse. Il servizio Rotta Neve dell'Azienda per i Lavori Pubblici ha coordinato l'opera di pulizia delle strade con oltre 35 mezzi privati e pubblici entrati in azione fin dalle 11:30. Resteranno operativi fino a quando proseguirà la precipitazione nevosa che si è protratta per tutta la giornata e potrebbe attenuarsi tra le 22 e le 23. In quel caso entreranno in azione i mezzi spargisale che continueranno ad operare nella notte per rendere le strade agibili domattina quando in tanti si sposteranno per andare al lavoro. Relativamente contenuti i disagi.

Ad ogni modo, assicura la Direzione dell'Azienda per i Lavori Pubblici, le strade verranno mantenute percorribili sino al termine dell’emergenza neve. La condizione permarrà critica fino a tutta la mattina di domani pertanto la raccomandazione è di spostarsi solo per effettive necessità e solo con mezzi attrezzati, possibilmente 4x4 o con gomme antineve. I mezzi pesanti verranno filtrati alla rotonda dell’Agip di Borgo Maggiore.

Alcuni problemi sulle strade – riferisce il Servizio Rotta Neve – sono finora stati causati da auto non attrezzate di turisti in uscita dai parcheggi 6 e 7. Qualche sinistro di lieve entità, inoltre, a Fonte dell'Ovo e lungo la ripida Costa del Santo.

A San Marino Città il manto nevoso ha raggiunto accumuli di 10-15 centimetri, mentre a Dogana non si sono superati i 3-5 centimetri.