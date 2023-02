Neve a San Marino, Aaslp: “Uscire solo se attrezzati”. In classe metà degli studenti

Come previsto, anche se non con questi accumuli, nella notte è nevicato su tutto il territorio di San Marino, e fino alla costa riminese. L'Azienda per i lavori pubblici invita i cittadini ad uscire solo se attrezzati; chi può – aggiunge – ritardi l'ingresso al lavoro per non intralciare i lavori del servizio rotta neve. Gli accumuli vanno dai 5 centimetri della parte bassa della Repubblica ai 20 centimetri – abbondanti - di Città.

Le scuole rimangono aperte, in previsione anche di una cessazione dei fenomeni durante la mattinata; il trasporto scolastico era infatti già attrezzato già dalle 7. Posticipato alle 9.30 l'evento dell'Università di San Marino, alla sala Montelupo di Domagnano, sulle dipendenze nei preadolescenti. La Segreteria all'Istruzione fa sapere che sono presenti a scuola tra 50 e il 60% degli studenti: le assenze maggiori nei castelli più alti della Repubblica. Tutti regolamente al lavoro gli insegnati.

A differenza dell'ultima nevicata, la "Dama bianca" questa volta si presenta dura e per niente bagnata. A San Marino, infatti, le temperature sono scese sotto lo zero dalle 18 di ieri, scendendo poi a -2°C nella notte.