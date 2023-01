Neve a San Marino: persistono le difficoltà sul fronte viabilità nei Castelli più alti del territorio [Fotogallery]

Territorio sammarinese spaccato in due: se nella zona più bassa del Titano si registrano soltanto piogge intense ben diversa è la situazione nei Castelli più alti. Da Borgo Maggiore in salita persiste una intensa nevicata e la situazione è difficile sul fronte viabilità. Al momento le forze dell'ordine deviano il traffico nei punti di maggiore snodo, ma sono diverse le segnalazioni di rallentamenti e auto che si sono intraversate causando lunghe file. La Sottomontana risulta particolarmente congestionata e con condizioni del manto stradale instabili. Le strade principali sono percorribili benchè adeguatamente attrezzati. Difficile la situazione invece nelle strade secondarie.

Si registrano diversi rami o alberi caduti sulle carreggiate. Un albero ha causato il blocco per diverso tempo di Viale Onofri mentre una frana in via dei Seralli a Faetano ha imposto la chiusura della carreggiata. I volontari della Protezione Civile sono la lavoro per liberare manualmente gli ingressi delle abitazioni di anziani rimasti bloccati. Segnalati anche diversi scantinati e cantine allagate.

Decisa per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il gruppo di coordinamento ha anche deciso di posticipare alle 9:30 l'apertura degli uffici pubblici non essenziali e il conseguente slittamento dell'orario di ingresso dei dipendenti interessati. Chiuso anche il Cinema Concordia a causa del maltempo.